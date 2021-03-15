سوريا.. حريق ضخم فى شارع الباكستان بدمشق

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن فرق الإطفاء سيطرت على حريق اندلع في مبنى سكني مؤلف من أربعة طوابق بشارع الباكستان في ساحة السبع بحرات بدمشق.وقال العقيد علي حسن معاون قائد فوج إطفاء دمشق إن "الحريق نشب نتيجة احتراق أحد خزانات الوقود على سطح البناء وأن النيران امتدت إلى الطوابق السفلية ما تسبب بإصابة ثلاثة أشخاص خلال محاولتهم إخمادها".وأضاف أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.