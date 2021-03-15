رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هولندا تعلق استخدام لقاح «أسترا زينيكا»

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:26 ص
أسترا زينيكا
أسترا زينيكا
وكالات
طباعة
أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستعلق استخدام لقاح شركة "أسترا زينيكا" حتى نهاية مارس الجاري على الأقل في إجراء احترازي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت: "تم إلغاء أكثر من 43 ألف موعد تطعيم باللقاح، على خلفية قرار التعليق".

وأضافت: "هذه الخطوة التي جاءت في أعقاب قرار مماثل اتخذته إيرلندا في وقت سابق من اليوم، تستند إلى تقارير من الدنمارك والنرويج عن آثار جانبية خطيرة محتملة للقاح".

وصرحت السلطات الصحية النرويجية السبت، بأن "ثلاثة من العاملين في المجال الصحي النرويجي ممن تلقوا اللقاح مؤخرا، يخضعون للعلاج في المستشفى بسبب نزيف وجلطات دموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية لديهم".

موضوعات متعلقة

المتهمون في جريمة «سيدة السلام» يعترفون بارتكاب 5 جرائم

قرار جمهورى بشأن بعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

image description

محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير الكورنيش (صور)

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الكريمات

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

رونالدو يعلن تفوقه على بيليه

عرض قطعة نقدية ذهبية أمريكية تقدر بـ15 مليون دولار فى المزاد

إشبيلية يفوز على ريال بيتيس 1-0 فى الدورى الإسبانى

فريقا «سريع وادى زم» و«المغرب الفاسى» يتعادلان بالدورى المغربى

أيام زمان

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

«الفنون التشكيلية» يفتتح «إبداعات نسائية» احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. الأربعاء

صدر حديثًًا.. مقاربات فى الحِجَاج والتداولية والتقابل لـ هاجر مدقن

4 أبريل.. فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض الكتاب بدورته 52

مروة مختار: الاشتغال بالنقد يعني أن تجلس في مقاعد متعددة كي تقرأ نصًا واحدًا