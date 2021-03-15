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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحقيق اسكتلندى فى اختلاسات مالية من ليبيا بـ5 مليارات إسترلينى

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:18 ص
اختلاسات مالية
اختلاسات مالية
وكالات
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كشفت وثائق مسربة ارتباط شركات أسكتلندية بعملية احتيال في ليبيا بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني، وضالع فيها مسئول حكومي ليبي سابق.

وأفادت صحيفة "ذا صنداي تايمز" البريطانية، بأن المستندات التي كشفت عنها شرطة أسكتلندا، كشفت العلاقة بين المسؤول الليبي السابق ومجموعة من الشركات الأسكتلندية وأكثر من 90 حسابًا مصرفيًا.

وقدمت الشرطة الأسكتلندية، تفاصيل التحقيق الذي استمر 6 سنوات والمسمى "Adelanter" (وهي كلمة إسبانية تعني إلى الأمام)، للحكومة الليبية عام 2018.

وجاء في التقرير أن شركة أسكتلندية حصلت على عقود بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من قبل وكالات حكومية في ليبيا، بما في ذلك منظمة تطوير المراكز الإدارية، المكلفة بتطوير البنية التحتية والتي ترأسها علي دبيبة بين عامي 1989 و2011، وهو مسؤول حكومي في عهد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

وأشارت الصحيفة إلى أن "دبيبة اتهم بتضخيم كلفة مشاريع البناء وتدخل في إرساء العطاءات ومنح أكثر من 3000 عقد للشركات التي كان مرتبطا بها خلال فترة رئاسته للمنظمة، تقدر قيمتها بنحو 25 مليار جنيه إسترليني، فيما زاد نفوذه منذ انتخاب ابن عمه عبد الحميد رئيسا للوزراء في ليبيا الشهر الماضي".

ولفتت إلى أن "المسؤولين الليبيين استعانوا في عام 2014، بمكتب المدعي العام الاسكتلندي لتعقب الأموال التي أكدوا أن دبيبة اختلسها مع شخص آخر"، مشيرة إلى أن دبيبة نفى الادعاءات".

وأضافت أن "المدعين الاسكتلنديين ما زالوا ينتظرون نتائج تحقيق شرطة اسكتلندا، وسط شائعات عن إمكانية اتخاذ قرار قريبا".

وتابعت الصحيفة: "هناك إيجاز أعده المحققون عام 2018 أشار إلى أن ملايين الجنيهات ربما تم تحويلها من ليبيا عبر عشرات الشركات، واستخدمت لشراء عقارات في بريطانيا أو حولت إلى الخارج".

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