رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخزانة الأمريكية لا تستبعد فرض ضريبة على الثروة

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:54 ص
جانيت يلين
جانيت يلين
وكالات
طباعة
لم تستبعد جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية فرض ضريبة على الثروة، وأوضحت أنها ليست الخيار الأول لإشراك الشركات والعائلات الميسورة في تمويل الإنفاق المطلوب لمواجهة تداعيات الأزمة.

وقالت جانيت يلين لقناة "أي بي سي": "هذا الأمر لم نقرره بعد، ويمكننا النظر فيه"، مشيرة إلى أن الرئيس جو بايدن اقترح خلال حملته بدائل لها الأثر نفسه.

وأوضحت أن بايدن كان قد اقترح أن "تدفع الشركات والأفراد الميسورون المزيد للاستجابة إلى حاجات الاقتصاد وتمويل النفقات الضرورية، وعلى المدى الأطول أظن أننا سنقدم مقترحات للسيطرة على العجز".

ويتفاقم العجز نتيجة إنفاق المليارات لدعم الشركات والأسر، عبر خطط تعاف متتالية في مواجهة الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

وأعربت جهات أبرزها جمهورية عن مخاوفها من تداعيات الدين المترتب عن خطة التحفيز البالغة 1900 مليار دولار، والتي صادق عليها الكونغرس ووقعها جو بايدن مؤخرا.

وجددت وزيرة الخزانة التقليل من أهمية المخاوف حول ارتفاع التضخم في الأسواق نتيجة الأموال المضخوخة فيها.

ومن المنتظر أن ترتفع بعض الأسعار اعتبارا من الربيع، لكن مخاطر التضخم وفق جانيت يلين، أقل بكثير من مخاطر حصول ضرر دائم في سوق العمل في حال أقرت حزمة تحفيز أقل.

موضوعات متعلقة

قرار جمهورى بشأن بعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية

القصة الكاملة في مصرع سيدة بالسلام.. شهود عيان: سمعنا أصوات استغاثة

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

image description

محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير الكورنيش (صور)

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الكريمات

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

رونالدو يعلن تفوقه على بيليه

عرض قطعة نقدية ذهبية أمريكية تقدر بـ15 مليون دولار فى المزاد

إشبيلية يفوز على ريال بيتيس 1-0 فى الدورى الإسبانى

فريقا «سريع وادى زم» و«المغرب الفاسى» يتعادلان بالدورى المغربى

أيام زمان

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

«الفنون التشكيلية» يفتتح «إبداعات نسائية» احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. الأربعاء

صدر حديثًًا.. مقاربات فى الحِجَاج والتداولية والتقابل لـ هاجر مدقن

4 أبريل.. فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض الكتاب بدورته 52

مروة مختار: الاشتغال بالنقد يعني أن تجلس في مقاعد متعددة كي تقرأ نصًا واحدًا