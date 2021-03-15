مصدر أمنى يكشف أكاذيب الإخوان عن النزلاء فى السجون

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تناوله من إدعاءات على إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن وجود حالة من التوتر بين الأجهزة الأمنية والقضائية عقب قرار الجهات القضائية بتجديد حبس عدد من الصحفيين لمدة 45 يومًا، والزعم بتسريب الجهات الأمنية لمعلومات بشأن قرب خروج بعض المعتقلين قبل ذكرى يناير، كما نفى المصدر ما تم تناوله بذات القناة بشأن مزاعم الهارب هيثم أبو خليل بوجود استغاثة لأهالى نزلاء أحد السجون بسبب حجز كل 3 نزلاء فى سجن إنفرادى ضيق لا يوجد به دورة مياه.كما زعمت قناة أخرى تابعة للجماعة الإرهابية نقلاً عن مجموعة من أهالى نزلاء أحد السجون أن ذويهم سوف يدخلون فى إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على الإنتهاكات التى يتعرضون لها، وأن إدارة السجن قررت عدم فتح الزنازين على النزلاء من صباح يوم الخميس حتى صباح يوم السبت من كل أسبوع، وعدم السماح بدخول دورات المياه لمدة يومين.وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً عن الصحة جملة وتفصيلاً، ويأتى فى إطار استمرار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لتأليب الرأى العام من خلال نشر الأكاذيب والإدعاءات عبر الأبواق الإعلامية الموالية لها.