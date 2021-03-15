إضرام النيران فى مدرسة إسلامية بالسويد

اندلع حريق في مدرسة خاصة تقدم التعليم للتلاميذ المسلمين بمدينة أوربرو السويدية، وتبيّن بعد فحص كاميرات المراقبة أن الحريق كان بفعل فاعل.ونقل التلفزيون الرسمي "SVT" عن مدير مدرسة "السلامسكولان" حسين الداوودي قوله إن إدارة المدرسة استطاعت الكشف عبر كاميرات المراقبة عن مجهولين أضرما النار في المدرسة.وأكد الداوودي أن إدارة المدرسة قدمت تسجيلات كاميرات المراقبة للشرطة التي باشرت التحقيق في الحادث.وأضاف: "رأينا في التسجيلات شخصين ملثمين يحطمان زجاج المدرسة في الطابق السفلي، ويلقيان مواد حارقة داخله".وأعرب عن ارتياحه لعدم إصابة أحد بالحريق، نظرا لخلو المدرسة من التلاميذ حيث وقع الحادث في ساعات الصباح الباكر.