رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رونالدو يعلن تفوقه على بيليه

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:14 ص
رونالدو
رونالدو
وكالات
طباعة
أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في بيان رسمي تحطيمه الرقم القياسي لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه كأفضل الهدافين في تاريخ الساحرة المستديرة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" تألق يوفنتوس اليوم مع فريقه يوفنتوس بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" قاد بها "السيدة العجوز" للفوز على كالياري في الدوري بنتيجة 3-1.

ووصل النجم البرتغالي إلى الهدف الـ770 في مسيرته.

ونشر رونالدو بيانا قال فيه: "كانت الأسابيع القليلة الماضية مليئة بالأخبار والإحصائيات، التي تعتبرني أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، متخطيا 757 هدفا رسميا لبيليه".

وأضاف رونالدو: "رغم أنني ممتن لهذا الاعتراف، حان الوقت الآن بالنسبة لي، لشرح سبب عدم اعترافي بهذا السجل، حتى هذه اللحظة".

وتابع النجم البرتغالي قائلا: "إعجابي الدائم وغير المشروط بالسيد بيليه، مثل الاحترام الذي أكنه لكرة القدم في منتصف القرن العشرين، دفعني لمراعاة أنه سجل 767 هدفا، باحتساب أهدافه التسعة لفريق ولاية ساو باولو، وكذلك هدفه الوحيد للمنتخب البرازيلي العسكري، كأهداف رسمية".

وأضاف: "لقد تغير العالم منذ ذلك الحين، وتغيرت كرة القدم أيضا.. لكن هذا لا يعني أنه يمكننا محو التاريخ وفقا لمصالحنا".

وتابع رونالدو: "اليوم، مع بلوغي الهدف الرسمي الـ770 في مسيرتي الاحترافية، فإن كلماتي الأولى تذهب مباشرة إلى بيليه.. لا يوجد لاعب في العالم، لم يترعرع على الاستماع إلى قصص مبارياته، وأهدافه وإنجازاته، ولست استثناء".

وأضاف: "لهذا السبب، أنا مليء بالفرح والفخر، لأنني أقر بأنني أصبحت على رأس قائمة الهدافين في العالم، متغلبا على سجل بيليه، وهو شيء لم أكن أحلم به مطلقا، عندما كنت طفلا من ماديرا".

واختتم قائلا: "شكرا لجميع الذين شاركوا معي في هذه الرحلة الرائعة.. إلى زملائي في الفريق، وخصومي، وعشاق اللعبة الجميلة في جميع أنحاء العالم.. وقبل كل شيء (شكرا) لعائلتي وأصدقائي المقربين. الآن، لا يمكنني انتظار المباريات والتحديات القادمة، السجلات والجوائز المقبلة.. صدقوني، هذه القصة لا تزال بعيدة عن الانتهاء، ولا زال هناك الكثير للفوز به مع يوفنتوس والبرتغال.. انضموا إلي في هذه الرحلة، لنذهب".

موضوعات متعلقة

بعد مكالمة السيسي.. «الدبيبة»: متفائل بعلاقات قوية مع مصر

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

المتهمون في جريمة «سيدة السلام» يعترفون بارتكاب 5 جرائم

ننشر أقوال «فتاة مترو الأنفاق» في واقعة التحرش

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

image description

محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير الكورنيش (صور)

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الكريمات

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

رونالدو يعلن تفوقه على بيليه

عرض قطعة نقدية ذهبية أمريكية تقدر بـ15 مليون دولار فى المزاد

إشبيلية يفوز على ريال بيتيس 1-0 فى الدورى الإسبانى

فريقا «سريع وادى زم» و«المغرب الفاسى» يتعادلان بالدورى المغربى

أيام زمان

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

«الفنون التشكيلية» يفتتح «إبداعات نسائية» احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. الأربعاء

صدر حديثًًا.. مقاربات فى الحِجَاج والتداولية والتقابل لـ هاجر مدقن

4 أبريل.. فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض الكتاب بدورته 52

مروة مختار: الاشتغال بالنقد يعني أن تجلس في مقاعد متعددة كي تقرأ نصًا واحدًا