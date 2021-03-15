نانت يفوز على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف فى الدورى الفرنسى

فرط باريس سان جيرمان في فرصته للارتقاء بصدارة الدوري الفرنسي بعد خسارة مفاجئة من ضيفه نانت بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب حديقة الأمراء في إطار الجولة 29 من الدوري.تقدم جوليان دراكسلر لباريس في الدقيقة 42، ورد نانت بهدفين لكولو مواني وموزيس سيمون في الدقيقتين 59 و71.بتلك النتيجة تجمد رصيد باريس عند 60 نقطة بعد في المركز الثاني ليفرط في فرصة ثمينة للارتقاء للصدارة عقب تعادل ليل المتصدر برصيد 63 نقطة مع موناكو في وقت لاحق من اليوم، فيما ارتفع رصيد نانت إلى 27 نقطة في المركز الثامن عشر.