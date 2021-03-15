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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تتجاوز 43 ألف إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:26 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيل 43812 إصابة جديدة و1127 وفاة بفيروس كورونا في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة التي نشرت في موقعها الإلكتروني، سجلت البرازيل حتى الآن 11 مليونا و483370 إصابة بفيروس كورونا و278229 وفاة ناجمة عنه.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

وحذّر معهد فيوكروز الصحي في البرازيل، الخميس الماضي، من أن الأنظمة الصحية في معظم مدن البلاد الكبرى باتت على وشك الانهيار، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد - 19، فيما يحذّر الخبراء من أن النوع شديد العدوى في البرازيل قد يكون له آثار غير مباشرة في المنطقة وخارجها.

وسمحت السلطات البرازيلية، الاستخدام الطارئ للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد من صنع الشركة أسترازينيكا البريطانية وشركة سينوفاك الصينية.

وتشير السلطات الصحية إلى أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية.

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