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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرهان يؤكد متانة العلاقات مع جنوب السودان

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:26 ص
البرهان
البرهان
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أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، متانة وأزلية العلاقات الثنائية بين السودان وجنوب السودان، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته دولة جنوب السودان في تحقيق الاستقرار في السودان عبر استضافتها للمفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة، التي أفضت إلى توقيع اتفاق سلام جوبا.

واستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان حسين عبد الباقي.

وأكد نائب رئيس جمهورية جنوب السودان -في تصريحات صحفية- استعداد بلاده لمواصلة جهودها لإكمال عملية السلام في السودان، وحث أطراف اتفاق سلام جوبا على الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

ونوَّه عبد الباقي بالاستقرار الكبير الذي يشهده السودان، موضحا أن اللقاء تناول "الانفلاتات الأمنية" على حدود البلدين، وتم الاتفاق على العمل على تجاوزها.

وقال إن اللقاء تطرق لأوضاع طلاب دولة جنوب السودان في السودان والعقبات التي تواجههم، وتم الاتفاق على معالجتها عبر مباحثات بين وزراء التعليم العام، والعالي في البلدين.

وأشار نائب رئيس جمهورية جنوب السودان إلى أن اللقاء بحث توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم بين البلدين في مجال الصحة وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالخدمة المدنية، وسبل تطوير التبادل التجاري عبر الحدود لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

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