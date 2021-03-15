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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

بعد تطعيم 70%.. إسرائيل تسجل أقل حالات يومية للإصابة بكورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:26 ص
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
أ ش أ
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أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن إسرائيل تجاوزت 6000 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ بداية انتشار الوباء.

وذكرت الوزراة - في بيان نقلته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية - أن إسرائيل تسجل أقل حالات يومية للإصابة بفيروس كورونا وذلك بعد تطعيم ما يزيد على 70% من السكان.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن وزارة الصحة سجلت 773 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس، بينما انخفض عدد مرضى الحالات الخطيرة إلى 633.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق أن أكثر من 70% من الإسرائيليين فوق سن 16 قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد 19.

وفي نفس السياق، يقدر الجيش الإسرائيلي أنه يقترب من نهاية حملة التطعيم الخاصة به حيث أنه في غضون أسبوعين، سينتهي من تطعيم 85% من العسكريين.

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