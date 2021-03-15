إيطاليا تسجل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بكورونا

أفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة الإيطالية، أنه تم تسجيل 26 ألفًا و824 إصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الارتفاع في تسجيل الحالات لا يزال مستمرًا سواء أكان بالنسبة للإصابات أم الوفيات، موضحة أنه "تم تسجيل 380 حالة وفاة أخرى، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الضحايا إلى 101 ألف و564 منذ بداية الأزمة الصحية".وخلصت نشرة وزارة الصحة إلى أن "عدد المرضى الذين تم قبولهم في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات هو الآخر آخذ بالازدياد، حيث وصل حاليا إلى 2914 شخصًا، أي بزيادة بمجموع 55 حالة".