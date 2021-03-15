بهدف ذاتى.. مانشستر يونايتد يفوز على ويستهام فى البريميرليج

حقق فريق مانشستر يونايتد انتصارا صعبا على ضيفه ويستهام بهدف دون رد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة 28 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.جاء هدف مانشستر يونايتد واللقاء الوحيد، للاعب كريج داوسون مدافع ويستهام بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الثاني.ورفع الفوز الصعب رصيد مانشستر يونايتد إلى 57 نقطة، ليستعيد المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن ليستر سيتي الثالث، وبفارق 14 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما توقف رصيد ويستهام عند 48 نقطة في المركز الخامس.