نيابة بوليفيا تطالب بالسجن 6 أشهر للرئيسة الانتقالية السابقة

طالبت نيابة بوليفيا، بالسجن 6 أشهر للرئيسة الانتقالية السابقة للبلاد جانين أنييز، ووزيرين سابقين بحكومتها.وأوضحت النيابة - في بيان - أن هذا الطلب جاء بعد توقيف المسئولين السابقين الثلاثة في إطار التحقيق الجاري في انقلاب مفترض على الرئيس السابق إيفو موراليس عام 2019.ووقع ثلاثة مدعين هذا القرار الاتهامي، وطالبوا بتطبيق "تدابير احترازية تشمل الحبس الاحتياطي لمدة ستة أشهر" في سجون العاصمة لاباز.