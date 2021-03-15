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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فقدان 8 أشخاص جراء تحطم بئر للتنقيب عن الذهب بموريتانيا

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:39 ص
تحطم بئر للتنقيب
تحطم بئر للتنقيب
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أعلنت شركة معادن موريتانيا فقدان 8 منقبين عن الذهب، جراء تحطم بئر للتنقيب شمال البلاد.

وأوضحت الشركة القومية للمعادن، التي استحدثتها الحكومة العام الماضي بعد تزايد الإقبال على التنقيب السطحي عن الذهب، في بيان لها، أنه تم إنقاذ أحد المنقبين ويجري العمل على إنقاذ البقية مؤكدة أنها فور تلقيها المعلومات باشرت فرق عسكرية ومتخصصة معاينة المكان الذي يقع خارج المنطقة المرخصة للتنقيب، وفي المنطقة المحظورة، وخارج تبعية شركة معادن موريتانيا.

وأعربت الشركة عن أملها في أن تثمر هذه الجهود في إنقاذ بقية المفقودين جراء سقوط البئر، مطالبة المنقبين بالوعي بمخاطر التنقيب خارج المنطقة المرخصة، أو تجاوز إجراءات السلامة المطلوبة على محمل الجد.

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