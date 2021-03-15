طارق سامى حكما لمباراة البنك الأهلى والاتحاد السكندرى بالدورى

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراة البنك الأهلي أمام الاتحاد السكندري المقرر إقامتها اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 16 للدوري الممتاز لكرة القدم.واختارت اللجنة، الحكم طارق مجدي لإدارة المباراة، على أن يعاونه تامر رشاد كمساعد أول، ومحمد صلاح عبد الفتاح كمساعد ثان، ولطفي شعبان كحكم رابع، بالإضافة إلى حكم الفيديو أحمد الغندور، وحكم الفيديو المساعد محمد التابعي.جدير بالذكر أن البنك الأهلي يحتل حاليا المركز ال(14) في جدول الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن برصيد 22 نقطة.