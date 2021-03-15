رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قصر باكنجهام يعين مكتب محاماة للتحقيق فى مزاعم التنمر ضد ميجان ماركل

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:42 ص
ميجان ماركل
ميجان ماركل
أ ش أ
طباعة
قام قصر باكنجهام بتعيين مكتب محاماة للتعامل مع التحقيق في الادعاءات القائلة بأن دوقة ساسكس ميجان ماركل قامت بالتنمر خلال تعاملها مع موظفين في القصر.

وقرر القصر أن يتولى التحقيق شركة محاماة خارجية للتعامل بدلًا من التحقيق الداخلي، وفقًا لصحيفة "صنداي تايمز".

ومن المتوقع أن يتحدث الموظفون السابقون والحاليون في القصر الذين لم يتمكنوا من الإدلاء بشهادتهم في قضية تتعلق بالدوقة إلى المحققين.

وذكرت الصحيفة أنه لا يُتوقع دعوة عائلة ساسكس للمشاركة في التحقيق، على الرغم من أنها كتبت إلى القصر حول هذا الموضوع.

يشار إلى أنه في الشهر الماضي، زعم اثنان من كبار الموظفين أنهما تعرضا للتنمر من قبل ميجان ماركل بينما قال موظف آخر إنها قد "أهانته"، وفي عام 2018، قدم جيسون كناوف – مسؤول الاتصال آنذاك بدوق ودوقة ساسكس - شكوى تنمر ضد ماركل في محاولة واضحة لإجبار قصر باكنجهام على حماية الموظفين.

وفي رسالة بريد إلكتروني إلى أحد كبار رجال القصر، قال كناوف: "إنني قلق للغاية لأن الدوقة كانت قادرة على التنمر على اثنين من الموظفين في العام الماضي"، ووصف سلوكها بأنه "غير مقبول تمامًا" وادعى أنها "تبدو عازمة على وجود شخص ما دائمًا تحت بصرها".

وأشار متحدث باسم القصر للصحيفة إلى أنهم "ملتزمون" بالنظر في الظروف المحيطة بمزاعم الموظفين السابقين لدوق ودوقة ساسكس ولن يقدموا "تعليقًا عامًا على ذلك".

موضوعات متعلقة

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

ننشر أقوال «فتاة مترو الأنفاق» في واقعة التحرش

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

image description

محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير الكورنيش (صور)

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الكريمات

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

رونالدو يعلن تفوقه على بيليه

عرض قطعة نقدية ذهبية أمريكية تقدر بـ15 مليون دولار فى المزاد

إشبيلية يفوز على ريال بيتيس 1-0 فى الدورى الإسبانى

فريقا «سريع وادى زم» و«المغرب الفاسى» يتعادلان بالدورى المغربى

أيام زمان

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

«الفنون التشكيلية» يفتتح «إبداعات نسائية» احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. الأربعاء

صدر حديثًًا.. مقاربات فى الحِجَاج والتداولية والتقابل لـ هاجر مدقن

4 أبريل.. فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض الكتاب بدورته 52

مروة مختار: الاشتغال بالنقد يعني أن تجلس في مقاعد متعددة كي تقرأ نصًا واحدًا