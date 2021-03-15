قصر باكنجهام يعين مكتب محاماة للتحقيق فى مزاعم التنمر ضد ميجان ماركل

قام قصر باكنجهام بتعيين مكتب محاماة للتعامل مع التحقيق في الادعاءات القائلة بأن دوقة ساسكس ميجان ماركل قامت بالتنمر خلال تعاملها مع موظفين في القصر.وقرر القصر أن يتولى التحقيق شركة محاماة خارجية للتعامل بدلًا من التحقيق الداخلي، وفقًا لصحيفة "صنداي تايمز".ومن المتوقع أن يتحدث الموظفون السابقون والحاليون في القصر الذين لم يتمكنوا من الإدلاء بشهادتهم في قضية تتعلق بالدوقة إلى المحققين.وذكرت الصحيفة أنه لا يُتوقع دعوة عائلة ساسكس للمشاركة في التحقيق، على الرغم من أنها كتبت إلى القصر حول هذا الموضوع.يشار إلى أنه في الشهر الماضي، زعم اثنان من كبار الموظفين أنهما تعرضا للتنمر من قبل ميجان ماركل بينما قال موظف آخر إنها قد "أهانته"، وفي عام 2018، قدم جيسون كناوف – مسؤول الاتصال آنذاك بدوق ودوقة ساسكس - شكوى تنمر ضد ماركل في محاولة واضحة لإجبار قصر باكنجهام على حماية الموظفين.وفي رسالة بريد إلكتروني إلى أحد كبار رجال القصر، قال كناوف: "إنني قلق للغاية لأن الدوقة كانت قادرة على التنمر على اثنين من الموظفين في العام الماضي"، ووصف سلوكها بأنه "غير مقبول تمامًا" وادعى أنها "تبدو عازمة على وجود شخص ما دائمًا تحت بصرها".وأشار متحدث باسم القصر للصحيفة إلى أنهم "ملتزمون" بالنظر في الظروف المحيطة بمزاعم الموظفين السابقين لدوق ودوقة ساسكس ولن يقدموا "تعليقًا عامًا على ذلك".