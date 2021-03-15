نابولى يفوز على ميلان بهدف نظيف فى الدورى الإيطالى

واصل ميلان نظيف النقاط في الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد خسارته من مضيفه نابولي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، بملعب سان سيرو في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين من الكالتشيو.ويدين نابولي في هذا الفوز للاعبه ماتيو بوليتانو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49.الفوز هو الـ16 لنابولي هذا الموسم ليرتفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس ولديه لقاء مؤجل مع يوفنتوس، بينما تكبد ميلان الهزيمة الخامسة ليتجمد رصيده عند 56 نقطة في المركز الثاني بترتيب، بفارق تسع نقاط خلف جاره إنتر المتصدر.