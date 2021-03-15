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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أمن سوهاج يكشف تفاصيل مقتل عامل

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:24 ص
جثة عامل
جثة عامل
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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كشفت مديرية أمن سوهاج غموض جريمة قتل بالمحافظة، حيث أفادت التحريات بأن "خصومة ثأرية" وراء مقتل عامل، وتولت النيابة العامة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

بدأت أحداث الواقعة بتلقي اللواء الدكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغًا بالعثور على جثة "عامل" - 41 سنة - بطريق ترابي بمدخل قرية الهجارسة وعُثر بجوارها على دراجته النارية "دون لوحات معدنية"، وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية إلى ارتباط عائلة المجني عليه بخصومات ثأرية مع عائلات أخرى، وأن وراء ارتكاب الواقعة "تاجري مواشي"، باستهدافهما بمأمورية تم ضبطهما وبحوزة الأول السلاح المستخدم "بندقية آلية".

وبمواجهتهما اعترفا بوجود خصومة ثأرية بين عائلة المتهم الأول "وعائلة المجني عليه" حيث اعتقد الأول أن المجني عليه يرصد تحركاته ومراقبته للأخذ بالثأر منه وعليه اتفقا على التخلص منه فانتظراه خلال سيره مستقلًا دراجته بالطريق وأطلق الأول أعيرة نارية تجاهه ما أدى إلى مقتله ولاذا بالفرار مُستقلين دراجة نارية ملك الأول قيادة الثاني.

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