«صحة الغربية» تعلن افتتاح مستشفى صدر بسيون قريبًا

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات، بمتابعة سير العمل بمستشفى صدر بسيون من زيادة مخارج الأكسجين وكفاءة شبكة الكهرباء، وذلك لبدء تشغيل المستشفى وتجهيزها.ورافق "حميدة"، خلال جولته بالمستشفى الدكتورة مروة الششتاوي، مدير إدارة الأمراض الصدرية بالمديرية، ورئيس قسم الصدر بمستوصف صدر بسيون، ومدير إدارة الصيانة مع مهندسين وفنيين، ومدير مستشفى بسيون المركزي، ومشرفة المعامل، وفريق الجودة، والصيدلى الأول، والتمريض بالمستشفى.وتم تخصيص أماكن العيادات والاستقبال وأقسام الداخلى والعناية المركزة والمتوسطة وأقسام المعامل والآشعة والصيدلة والأقسام الإدارية وقاعة الاجتماعات والمؤتمرات العلمية، وكذلك سكن الأطباء والطبيبات والتمريض، وجارٍ العمل على قدم وساق للانتهاء من استكمال الأقسام الأخرى فى أسرع وقت، لكى تضاف خدمة جديدة متميزة إلى منظومة الصحة بمديرية الشئون الصحية بالغربية.