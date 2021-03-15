غينيا تسعى للتعاون المشترك مع مصر فى مجال السياحة والآثار

حرص إبراهيم كابا وزير خارجية غينيا كوناكري الذي يزور مصر حاليًا، أن يبدأ اجتماعاته الثنائية مع الجانب المصري عبر وزارة السياحة والآثار، لافتًا إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة ومتراكمة في مجالي السياحة والآثار.وأكد وزير خارجية غينيا كوناكري على حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات المصرية لتطوير قطاع السياحة والاستعانة بالكوادر المصرية في مجال المتاحف والترميم وذلك لتميز مصر في هذا المجال.ورحب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بالوزير والوفد المرافق له، مؤكدا على استعداد الوزارة التام لتقديم كافة السبل الممكنة للتعاون، كما استعرض الإجراءات التي اتخذتها مصر لاستئناف الحركة السياحية الوافدة منذ أول يوليو الماضي وإجراءات السلامة الصحية المطبقة في جميع المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية بالإضافة إلى مقومات مصر السياحة ومقاصدها السياحة والأثرية المتنوعة والمختلفة.