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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

الأحد 14/مارس/2021 - 11:49 م
ليلى الجزائرية
ليلى الجزائرية
وائل توفيق
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أقنع الفنان فريد الأطرش الفنانة ليلى الجزائرية بالقدوم معه إلى مصر، لكنها أحست بأنها ستفشل من اليوم الأول، فقد اعتقدت صعوبة مجاراة أسلوب الراقصة المصرية سامية جمال، وترددت كثيرًا لحظة توقيع العقود.

الفنان فريد الأطرش عاد بعد فترة إلى باريس ليُحضر معه ليلى إلى العاصمة المصرية، وكان لزامًا عليها أن تحصل على تأشيرة لمدة 3 أشهر، هي مدة تصوير فيلم «عايزة أتجوز»، ولكن الأشهر الثلاثة مرت والفيلم لم ينته بعد، واكتشفت بعد ذلك أثناء التصوير أن السلطات المصرية كلّفت شرطيًا بمراقبتها طيلة النهار بالأستوديو إلى أن تنتهي من عملها لاعتقادهم بأنها «جاسوسة». حسب مجلة الشبكة اللبنانية.

وأكدت الفنان ليلى الجزائرية أن الفنان السوري أكرمها للغاية وعاملها معاملةً حسنةً، بل وأقامت مع أسرته المكونة من شقيقه فؤاد وأخته غير الشقيقة ميمي في شقتهم بالزمالك، بل وكانت الفنانة الوحيدة التي زارت معه قريته الأصلية في جبل الدروز، حيث قابلت أفراد عائلته بمن فيهم والدته، وهو الأمر الذي لم يكن مع سامية جمال التي ارتبط معها بعلاقة عاطفية لسنوات طويلة.

يذكر أن فيلم «عايزة أتجوز» تدور حكايته حول المطربة (نور) وحيرتها الكبيرة بين (سمير) الذي يحبها من كل قلبه ولكنه لا يعرض عليها مسألة الزواج، وبين عمه الثري الذي يعتبرها محبوبته ولكنه لا يقرر الزواج منها أيضًا، ولكن حياة نور وعاداتها وتقاليدها الصعيدية تفرض عليها الزواج وعدم الدخول في علاقات عاطفية فقط دون زواج، تقابل نور مطربًا (وحيد) وتقع في غرامه.

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