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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

ياسر عبدالرحمن مؤلف الموسيقى التصويرية لمسلسل «ملوك الجدعنة»

الأحد 14/مارس/2021 - 11:48 م
ياسر عبد الرحمن
ياسر عبد الرحمن
منار إبراهيم
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يستعد الموسيقار ياسر عبد الرحمن، لتسجيل الموسيقي التصويرية لمسلسل "ملوك الجدعنة" ويعتبر مفاجأة دراما رمضان ٢٠٢١.

وكان قد شارك الفنان عمرو سعد، جمهوره بصورة جديدة من كواليس مسلسل "ملوك الجدعنة" برفقة النجم مصطفى شعبان والنجم حسن الرداد ومخرج العمل أحمد خالد موسى ولقبهم الجمهور بـ"ملوك رمضان".

ونشر "عمرو"، الصورة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليها: "كده المثلث اكتمل ملوك الجدعنة رمضان ٢٠٢١".

وحاليا يستأنف تصوير مشاهد العمل في العاصمة اللبنانية بيروت، داخل ديكور كامل للحارة الشعبية المصرية تم تشييده في لبنان.

المسلسل بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان وياسمين رئيس ودلال عبدالعزيز ورانيا يوسف، العمل من تأليف ورشة تحت إشراف عبير سليمان، وتدور أحداثه في إطار شعبي حول صديقين يعيشان رحلة صعود في التجارة ويدخلان في صراعات كبيرة مع منافسيهما.

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