عبر مقاطع مصورة.. البعثات الأجنبية تسوق للسياحة بمصر

تُنتج لجنة تسويق السياحة الثقافية، برئاسة محمد عثمان الخبير السياحي، حلقات ترويجية عن مصر من أمام المعابد الأثرية، وبالتعاون مع البعثات الأجنبية المتواجدة في صعيد مصر للاكتشافات الأثرية.وتقوم اللجنة بتصوير مقاطع فيديو للعاملين بهذه البعثات بلغتهم، عن السياحة الثقافية والآثار المصرية، وما لمسوه من خلال معايشتهم للمصريين، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.وتهدف هذه الفيديوهات إلى أنها تخرج من مواطنين أجانب، حيث تخلق دعوتهم وترويجهم للسياحة والآثار المصرية بأنفسهم، حالة من الشغف لدى ذويهم ومتابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي لزيارة مصر ومشاهدة الأماكن الأثرية التى يتم عرضها من خلال الفيديوهات على أرض الواقع.