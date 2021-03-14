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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

صدر حديثًًا.. مقاربات فى الحِجَاج والتداولية والتقابل لـ هاجر مدقن

الأحد 14/مارس/2021 - 11:35 م
مقاربات فى الحِجَاج
مقاربات فى الحِجَاج والتداولية والتقابل
خالد حماد
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صدر حديثًا عن دار النابغة للنشر والتوزيع كتاب "مقاربات في الحجاج والتداولية" لدكتور هاجر المدقن.

ويضم الكتاب دراسات في موضوعات آليات تشكل الخطاب الحجاجي بين نظرية البيان ونظرية البرهان، من خلال المقارنة بين مفهومي البيان والبرهان عند كل من الجاحظ وبيرلمان. مرورًا إلى موضوع المصطلحات الحجاجية، وهي حصيلة رصدها في المقاربات الحجاجية والتوظيفات المختلفة في هذا المجال.

ويدرس الكتاب موضوعات منها الخطاب الحجاجي الفلسفي، المقاربة التداولية، التحليل التداولي المعرفي، المقابلات المصطلحية بين الخلفية الفلسفية والتوظيف البلاغي.

ويختم الكتاب بدراسة موضوع تقابلية القيم في حواريات المقامات القضائية في الآداب السلطانية، للكشف عن تقابلية القيم بنوعيها؛ تقابل التناظر في "رسالة تداعي الحيوانات على الإنسان"، والتقابل في بناء التعريفات في "باب الفحص عن أمر دمنة"، وتجليها المعرفي والعرفاني في المقامات القضائية أو خطابات المحاكمات المؤسسة على الادعاء والنفي، الاتهام والدفاع، الرأي ونقيضه، الحجة والحجة التي تدحضها.

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