«الصحة»: زيادة طفيفة بإصابات كورونا في بعض المحافظات

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن هناك ارتفاعًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في بعض المحافظات بشكل طفيف في الفترة الأخيرة.









وأكد مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن أرقام الاصابات بوجه عام تشهد تذبذباً منذ شهر مابين 550-650 إصابة يومية.









وتابع: "الزيادات الطفيفة في بعض المحافظات لاتدعو للقلق، وأعتقد أن أسباب ذلك يعود لملل الناس من الاجراءات الاحترازية في الشارع المصري الأمر الذي أدى إلى شيوع حالة من التراخي في تطبيق تلك الإجراءات حيث تراجع استخدام الكمامات، بالإضافة لزيادة المناسبات الاجتماعية في بعض المحافظات مما أدى إلى ارتفاع الاصابات بشكل طفيف".