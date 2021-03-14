«التخطيط»: تنفيذ البنية الأساسية لاستصلاح أراضي الفرافرة بـ416 مليون جنيه

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تنفيذ أعمال البنية الأساسية لاستصلاح مساحة 16 ألف فدان بمنطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد بتكلفة إجمالية قدرها 416 مليون جنيه، لافته إلى أن المشروع استغرق تنفيذه عامين ونصف العام.وأوضحت الوزارة وفقًا لتقرير حصلت عليه «الدستور» أن المشروع يستهدف التوسع في مساحات الأراضى المزروعة، بالإضافة إلى تجهيز ما يقارب 30 بئر بالطاقة الشمسية من خلال استخدام الطاقة النظيفة في تشغيل الآبار بتكلفة 70 مليون جنيه، وتوريد وتركيب مواسير بلاستيك بطول 15 كم بتكلفة 7.1 مليون جنيه.