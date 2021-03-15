ما إجراءات التحقيق الواجب اتخاذها لدى حدوث إصابة عمل؟

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، إجراءات التحقيق الواجب اتخاذها لدى حدوث إصابة عمل، حيث ألزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل، ويكون البلاغ مشتملًا على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه.ويُكتفى بمحضر تحقيق إداري يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، والعاملين بوحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها (المادة 61 من القانون).وتجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقًا من صورتين فى كل بلاغ، ويبين فى التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا، كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقًا لأحكام القانون، وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك، وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة بصورة من التحقيق وللهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلًا لذلك (المادة 62 من القانون).وعلى صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله.كما أن على صاحب العمل الذى يستخدم أحد المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، والعاملين بوحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، أو العاملين بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه- إخطار الهيئة على النموذج الذى تعده لهذا الغرض عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها، وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار (المادة 63 من القانون).وتلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقًا لأحكام التأمين على إصابات العمل حتى ولو كانت الإصابة تقتضى مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول (المادة 64 من القانون).