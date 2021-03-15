حظك اليوم.. برج الأسد الإثنين 15 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الأسد اليوم الإثنين 15 مارس 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تتقدّم خطوات إلى الأمام، واثقًا مقاومًا، قويًا ومقبلًا على الحياة بمعنويات تهزّ الجبال وتزعزع ثقة من يظن أنه قادر على النيل منك.عاطفيًا: لا تخف على العلاقة بالشريك، فأنت مرتبط بشخص رائع جدًا وقل نظيره هذه الأيام، وهذا من حسن حظك.صحيًا: يهدّدك هذا اليوم بالأخطار والمشكلات، وقد يولّد لك احتكاكات تثير عصبيتك وانفعالكوتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.