حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 15 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس، اليوم الإثنين 15 مارس 2021، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: وجود القمر في برج الحمل يحمل معه التأثيرات الجيدة والرابحة بحيث يكافأك الحظ ويساعدك يوم مهم يحمل أوقاتًا اجتماعية جيدة ومناسبات سعيدة.عاطفيًا: تتخلص والشريك من الآراء المختلفة أو المتناقضة، وتتغلبان على بلبلة ما يدفعكما إلى الشعور بالراحة والطمأنينة.صحيًا: معروف أنك من محبّي الرياضة؛ لأنك تواق إلى الحركة والنشاط، أشجعك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.