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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الجدى الإثنين 15 مارس 2021

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:17 ص
برج الجدى
برج الجدى
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الجدي، اليوم الإثنين 15 مارس 2021، والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: قد يكون السبب المباشر أو الوحيد لأجوائك المشحونة بالقلق هو الاضطراب بشأن أمور مهنية، الأمور لا تستحق ذلك.

عاطفيًا: لم يعد باستطاعة الشريك تحمل المزيد من تصرفاتك السيئة، الأمور تسير نحو الأسوأ.

صحيًا: لا تتذمر من كثرة الطلب منك تطبيق الإرشادات، فالكل يقلق على صحتك إلا أنت.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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