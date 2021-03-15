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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت الإثنين 15 مارس 2021

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:18 ص
برج الحوت
برج الحوت
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الحوت، اليوم الإثنين 15 مارس 2021 والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: تزهو بنفسك وتشعر بالارتياح وتزدهر الأوضاع وتكبر شعبيتك كما جاذبيتك وتشعر بالحيوية الكبيرة تعود إليك.

عاطفيًا: يوم موفّق جدًّا ويدعوك إلى تكرار المحاولات وعدم الاستسلام أمام العلاقات الفاشلة.

صحيًا: اتبع النظام الغذائي السليم الذي لا يفقدك المناعة والحيوية وينعكس إيجابًا على وضعك الصحي.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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