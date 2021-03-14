الإحصاء: 2.8 مليار دولار صادرات مصر للإمارات خلال 2020

سجلت صادرات مصر للإمارات بلغت 2.8 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 2.059 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 812.8 مليون دولار خلال عام، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وفى المقابل، بلغت واردات مصر للإمارات 1.4 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 1.7 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدرها 300 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.