رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«العدل جروب» توضح أسباب استبعاد سارة التونسى من مسلسل «حرب أهلية»

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:37 ص
سارة التونسي
سارة التونسي
أمير محمد خالد
طباعة
كشف المنتج جمال العدل أسباب استبعاد الفنانة سارة التونسي من مسلسل "حرب أهلية"، الذي تلعب بطولته النجمة يسرا والنجم باسل خياط، ويخوضان به السباق الرمضاني المقبل.

وقال "العدل"، في تصريحات صحفية له، إن سبب استبعاد التونسي هو افتعالها لبعض المشاكل، والتي كانت ستؤثر بالسلب على أجواء العمل بالمسلسل، بالإضافة إلى عدم وجود تصاريح وورق نقابي لها، رغم أنها وعدت بأنها ستأتي به ولكن لم يحدث ذلك، متابعًا: "النقابة بعتت لنا وقالت إنها مينفعش تشتغل لأن دورها كبير بالمسلسل، فاضطرينا لتغييرها، لذلك قامت الشركة باستبعادها، واختارت الفنانة اروي جودة لأداء الدور والشخصية، وهو دور ذو مساحة ومؤثر وفعال في سياق الأحداث ".

مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض، وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج العدل جروب.

موضوعات متعلقة

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

المتهمون في جريمة «سيدة السلام» يعترفون بارتكاب 5 جرائم

«الأرصاد» تحذر من تقلبات الطقس

قرار جمهورى بشأن بعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

image description

محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير الكورنيش (صور)

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الكريمات

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

رونالدو يعلن تفوقه على بيليه

عرض قطعة نقدية ذهبية أمريكية تقدر بـ15 مليون دولار فى المزاد

إشبيلية يفوز على ريال بيتيس 1-0 فى الدورى الإسبانى

فريقا «سريع وادى زم» و«المغرب الفاسى» يتعادلان بالدورى المغربى

أيام زمان

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

«الفنون التشكيلية» يفتتح «إبداعات نسائية» احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. الأربعاء

صدر حديثًًا.. مقاربات فى الحِجَاج والتداولية والتقابل لـ هاجر مدقن

4 أبريل.. فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض الكتاب بدورته 52

مروة مختار: الاشتغال بالنقد يعني أن تجلس في مقاعد متعددة كي تقرأ نصًا واحدًا