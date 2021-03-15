«العدل جروب» توضح أسباب استبعاد سارة التونسى من مسلسل «حرب أهلية»

كشف المنتج جمال العدل أسباب استبعاد الفنانة سارة التونسي من مسلسل "حرب أهلية"، الذي تلعب بطولته النجمة يسرا والنجم باسل خياط، ويخوضان به السباق الرمضاني المقبل.وقال "العدل"، في تصريحات صحفية له، إن سبب استبعاد التونسي هو افتعالها لبعض المشاكل، والتي كانت ستؤثر بالسلب على أجواء العمل بالمسلسل، بالإضافة إلى عدم وجود تصاريح وورق نقابي لها، رغم أنها وعدت بأنها ستأتي به ولكن لم يحدث ذلك، متابعًا: "النقابة بعتت لنا وقالت إنها مينفعش تشتغل لأن دورها كبير بالمسلسل، فاضطرينا لتغييرها، لذلك قامت الشركة باستبعادها، واختارت الفنانة اروي جودة لأداء الدور والشخصية، وهو دور ذو مساحة ومؤثر وفعال في سياق الأحداث ".مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض، وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج العدل جروب.