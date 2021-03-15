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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

41 إصابة جديدة بكورونا في أسوان

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:39 ص
كورونا في أسوان
كورونا في أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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سجلت محافظة أسوان 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، منها حالة كادر طبي، ولكن ليس جمعيهم من المحافظة، حيث إن بينهم حالة من الكويت، و3 حالات آخرين من دولة السودان الشقيقة.

وتوافدت هذه الحالات المصابة على المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات فيروس كورونا بمحافظة أسوان، حيث إنه تم سحب المسحات الطبية لهم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، والتي أكدت إيجابية إصابتهم بالفيروس.

وتمت إجراءات تحويل الحالات منهم لأقسام العزل المخصصة بالمستشفيات لعالجهم ومتابعتهم باستمرار، ويتم تطبيق العلاج اللازم تبعًا للبروتوكول الذي أقرته وزارة الصحة للعلاج، بالإضافة إلى أن هناك حالات أخرى مستقرة تفضل العزل المنزلي ويتبعون للبرتوكول العلاجي نفسه.

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