الإحصاء: زيادة واردات مصر من أطعمة الحيوانات خلال 2020

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من أطعمة حيوانات بما فيها قطط وكلاب بلغت 114.5 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 111.1 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 3.3 مليون دولار خلال عام.وأضاف تقرير الإحصاء، أن واردات مبيدات حشرية بلغت 198 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 224.7 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض 26.7 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.