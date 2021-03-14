ضبط 3 أطنان أصابع كاليمارى غير صالحة للاستهلاك الأدمى ببورسعيد (صور)

تمكن مفتشو أغذية بورسعيد، في حملة موسعة، اليوم الأحد، من ضبط 3 أطنان أصابع كاليماري، محظور تداولها لانتهاء فترة صلاحيتها، أثناء المرور المفاجئ على إحدى المنشآت الغذائية المتخصصة فى تجميد وتصنيع الأسماك.وأكد احمد ناصف مراقب عام الأغذية، أن الحملة تمكنت من التحفظ على ٢٨٩ كرتونة، من صنف أصابع كاليمارى مستوردة من الصين زنة الكرتونةً عشرة كيلو جرامات، بإحدى الثلاجات داخل المنشأة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.في سياق متصل، أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم ومنتجاتها، ومصنعات الأسماك والأحشاء الحيوانية، وتحرير المحاضر القانونية للمخالفات، لعدم مراعاة اشتراطات النظافة العامة وعدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمطاعم والكافيهات بنطاق المدينة.