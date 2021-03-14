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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 3 أطنان أصابع كاليمارى غير صالحة للاستهلاك الأدمى ببورسعيد (صور)

الأحد 14/مارس/2021 - 11:04 م
أطنان أصابع كاليمارى
أطنان أصابع كاليمارى
بورسعيد:شيماء رشاد
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تمكن مفتشو أغذية بورسعيد، في حملة موسعة، اليوم الأحد، من ضبط 3 أطنان أصابع كاليماري، محظور تداولها لانتهاء فترة صلاحيتها، أثناء المرور المفاجئ على إحدى المنشآت الغذائية المتخصصة فى تجميد وتصنيع الأسماك.

وأكد احمد ناصف مراقب عام الأغذية، أن الحملة تمكنت من التحفظ على ٢٨٩ كرتونة، من صنف أصابع كاليمارى مستوردة من الصين زنة الكرتونةً عشرة كيلو جرامات، بإحدى الثلاجات داخل المنشأة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

في سياق متصل، أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم ومنتجاتها، ومصنعات الأسماك والأحشاء الحيوانية، وتحرير المحاضر القانونية للمخالفات، لعدم مراعاة اشتراطات النظافة العامة وعدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمطاعم والكافيهات بنطاق المدينة.
ضبط 3 أطنان أصابع كاليمارى غير صالحة للاستهلاك الأدمى ببورسعيد (صور)
ضبط 3 أطنان أصابع كاليمارى غير صالحة للاستهلاك الأدمى ببورسعيد (صور)
ضبط 3 أطنان أصابع كاليمارى غير صالحة للاستهلاك الأدمى ببورسعيد (صور)
ضبط 3 أطنان أصابع كاليمارى غير صالحة للاستهلاك الأدمى ببورسعيد (صور)
ضبط 3 أطنان أصابع كاليمارى غير صالحة للاستهلاك الأدمى ببورسعيد (صور)
ضبط 3 أطنان أصابع كاليمارى غير صالحة للاستهلاك الأدمى ببورسعيد (صور)

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