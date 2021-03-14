«الفنون التشكيلية» يفتتح «إبداعات نسائية» احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. الأربعاء

يُقيم قطاع الفنون التشكيلية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة معرضًا جماعيًا بعنوان "إبداعات نسائية" يفتتحه الدكتور خالد سرور رئيس القطاع يوم الأربعاء القادم 17 مارس 2021 في تمام الساعة السابعة مساءً بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي وبحضور عدد من الفنانين والجمهور.تنظم العرض الفنانة شيماء حسن مدير المركز ويشارك به الفنانات: مروة صادق، آية خليل، علياء هاشم، هند الخطيب، دعاء منصور، إيمان فكري، سلوى الحمامصي، إيمان حافظ، مروة عزب، أماني فوزي، سلمى قنديل، شيماء حسن، أميمة السيسي، ابتسام العلفي، إيمان أحمد، إيناس عامر، نجاة ريحان، مها زين، منى فتحي، إيمان خطاب، چيهان سلامة، تغريد حافظ، صافي كمال، أميرة فهمي، منى زيدان، شيرين كمال، نورا سليم، ابتسام محجوب، أمل السباعي، يسرا عبدالحليم، دلال سمير.ويستمر المعرض حتى 27 مارس الجاري.