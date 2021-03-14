«التخطيط» تكشف أهم مؤشرات أداء الاقتصاد المصري (فيديوجراف)

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيديوجراف يوضح أهم مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 2020-2021، والتي تمثل أبرزها فيما يلى:انخفاض معدل البطالة إلى 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2020-2021.تحقيق معدل نمو إيجابي بلغ 2 %خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي رغم أزمة كوفيد- 19.حققت عدد من الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مثل قطاعات النقل والتخزين، الزراعة، الصحة والتعليم.والتي تمثل أبرزها فيما يلى:انخفاض معدل البطالة إلى 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2020-2021.تحقيق معدل نمو إيجابي بلغ 2 %خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي رغم أزمة كوفيد- 19.حققت عدد من الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مثل قطاعات النقل والتخزين، الزراعة، الصحة والتعليم.