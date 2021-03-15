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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الإثنين فى مصر 15-3-2021

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:43 ص
اليورو
اليورو
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث «جوجل» عن سعر اليورو، اليوم الإثنين في مصر ١٥-٣-٢٠٢١، نقدم لكم تقرير شامل يومي عن أسعار الأوروبي مقابل الجنيه المصري، وفقًا لأخر التحديثات داخل البنوك المصرية، والتي منها «البنك الأهلى المصري، والبنك التجارى الدولي، والبنك المركزي المصري، وبنك مصر».

وخلال التقرير التالي، نستعرض لكم أخر تطورات أسعار اليورو الأوروبي بحسب سعر الصرف اليوم الإثنين، داخل البنوك الحكومية وغيرها، حيث يبحث المواطنين على مؤشر البحث «جوجل» يوميًا عن أخر التحديثات لأسعار اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري، لذلك نقدم لكم كل ما هو جديد بالنسبة لأسعار اليورو يوميًا.

سعر اليورو اليوم الإثنين في مصر ١٥-٣-٢٠٢١


أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصرى، تمثل اهتمامًا للقارىء المصرى يوميًا على مؤشرات البحث «جوجل»، ولديكم كافة التفاصيل والمعلومات عن حالة سعر اليورو الأوروبي في السوق المصرفى المصرى، كما هو موضح بالتالي:

سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلى المصرى اليوم


سجل اليورو الأوروبي، اليوم الإثنين في مصر ١٥-٣-٢٠٢١، داخل البنك الأهلى المصرى (الحكومي)، عند الشراء ١٨.٦٢٨٨ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٨.٨٦٩١ جنيه مصرى.

سعر اليورو الأوروبي في البنك التجارى الدولى cib اليوم


يختلف سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولى cib، اليوم الإثنين في مصر ١٥-٣-٢٠٢١، عن سعره اليوم في البنوك الحكومية المصرية، عند الشراء والبيع، ليبلغ عند الشراء ١٨.٦٠٥ جنيه مصرى، وليسجل سعره عند البيع ١٨.٨٤٥١ جنيه مصرى.

سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزى المصرى اليوم


وصل سعر اليورو، اليوم الإثنين في مصر ١٥-٣-٢٠٢١، في البنك المركزى المصرى، عند الشراء ١٨.٦٦٦٩ جنيه مصرى، فيما سجل سعره عند البيع ١٨.٨٢٥٧ جنيه مصرى.

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سعر اليورو الأوروبي في بنك مصر اليوم


سجل سعر اليورو الأوروبي داخل بنك مصر "الحكومي"، اليوم الاثنين في مصر ١٥-٣-٢٠٢١، عند الشراء ١٨.٦٢٨٨ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٨.٨٦٩١ جنيه مصرى.

سعر اليورو الأوروبي فى بنك القاهرة اليوم


بلغ سعر اليورو الأوروبي، اليوم الاثنين في مصر ١٥-٣-٢٠٢١، داخل البنك عند الشراء ١٨.٦٨٠٠ جنيه مصرى، فيما سجل سعره عند البيع ١٨.٨٣٠٠ جنيه مصرى.

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