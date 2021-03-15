سعر اليورو اليوم الإثنين فى مصر 15-3-2021

سعر اليورو اليوم الإثنين في مصر ١٥-٣-٢٠٢١

سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلى المصرى اليوم

سعر اليورو الأوروبي في البنك التجارى الدولى cib اليوم

سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزى المصرى اليوم





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سجل سعر اليورو الأوروبي داخل بنك مصر "الحكومي"، اليوم الاثنين في مصر ١٥-٣-٢٠٢١، عند الشراء ١٨.٦٢٨٨ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٨.٨٦٩١ جنيه مصرى.



سعر اليورو الأوروبي فى بنك القاهرة اليوم

بلغ سعر اليورو الأوروبي، اليوم الاثنين في مصر ١٥-٣-٢٠٢١، داخل البنك عند الشراء ١٨.٦٨٠٠ جنيه مصرى، فيما سجل سعره عند البيع ١٨.٨٣٠٠ جنيه مصرى. سجل سعر اليورو الأوروبي داخل بنك مصر "الحكومي"، اليوم الاثنين في مصر ١٥-٣-٢٠٢١، عند الشراء ١٨.٦٢٨٨ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٨.٨٦٩١ جنيه مصرى.بلغ سعر اليورو الأوروبي، اليوم الاثنين في مصر ١٥-٣-٢٠٢١، داخل البنك عند الشراء ١٨.٦٨٠٠ جنيه مصرى، فيما سجل سعره عند البيع ١٨.٨٣٠٠ جنيه مصرى.

يبحث المواطنين على مؤشر البحث «جوجل» عن سعر اليورو، اليوم الإثنين في مصر ١٥-٣-٢٠٢١، نقدم لكم تقرير شامل يومي عن أسعار الأوروبي مقابل الجنيه المصري، وفقًا لأخر التحديثات داخل البنوك المصرية، والتي منها «البنك الأهلى المصري، والبنك التجارى الدولي، والبنك المركزي المصري، وبنك مصر».وخلال التقرير التالي، نستعرض لكم أخر تطورات أسعار اليورو الأوروبي بحسب سعر الصرف اليوم الإثنين، داخل البنوك الحكومية وغيرها، حيث يبحث المواطنين على مؤشر البحث «جوجل» يوميًا عن أخر التحديثات لأسعار اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري، لذلك نقدم لكم كل ما هو جديد بالنسبة لأسعار اليورو يوميًا.أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصرى، تمثل اهتمامًا للقارىء المصرى يوميًا على مؤشرات البحث «جوجل»، ولديكم كافة التفاصيل والمعلومات عن حالة سعر اليورو الأوروبي في السوق المصرفى المصرى، كما هو موضح بالتالي:سجل اليورو الأوروبي، اليوم الإثنين في مصر ١٥-٣-٢٠٢١، داخل البنك الأهلى المصرى (الحكومي)، عند الشراء ١٨.٦٢٨٨ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٨.٨٦٩١ جنيه مصرى.يختلف سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولى cib، اليوم الإثنين في مصر ١٥-٣-٢٠٢١، عن سعره اليوم في البنوك الحكومية المصرية، عند الشراء والبيع، ليبلغ عند الشراء ١٨.٦٠٥ جنيه مصرى، وليسجل سعره عند البيع ١٨.٨٤٥١ جنيه مصرى.وصل سعر اليورو، اليوم الإثنين في مصر ١٥-٣-٢٠٢١، في البنك المركزى المصرى، عند الشراء ١٨.٦٦٦٩ جنيه مصرى، فيما سجل سعره عند البيع ١٨.٨٢٥٧ جنيه مصرى.