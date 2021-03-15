تفاصيل 9 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز في مصر

انتهت مصر خلال العام الماضي من توقيع 9 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر والبحر المتوسط، بحجم استثمارات بلغ نحو مليار دولار، لحفر 18 بئرًا استكشافية تعمل فيها حاليًا شركات البترول الأجنبية بالشراكة مع شركات قطاع البترول.وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، خلال اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أنه تم إجراء المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بمناطق اتفاقيات غرب البحر المتوسط لمساحة 18 ألف كم2، كما تم تنفيذ 3 مشروعات لتنمية حقول الغاز التابعة لشركات الفرعونية وبتروبل وبترو دسوق بإجمالي 3 آبار، بالإضافة إلى وضع 4 آبار تنموية جديدة على الإنتاج.وأشار «الملا» إلى إعادة تشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بدمياط بعد توقف دام 8 سنوات، وتصدير ثلاث شحنات منه حتى الآن، وذلك بعد الانتهاء من توقيع اتفاقيات التسوية لقضايا التحكيم مع شركتي يونيون فينوسا وسيجاس وإنهائها.