ضبط 27 شيشة وتحرير 20 محضرًا في حملة موسعة بالأقصر

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، حملة موسعة مساء اليوم الأحد، شملت المرور على شوارع المدينة والقرى.وتم المرور خلال الحملة على المقاهي، ما أسفر عن ضبط 27 شيشة وتحرير 5 محاضر إشغال طريق و15 محضر عدم ارتداء كمامة، وتنفيذ 22 إزالة إدارية، في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.وشارك في الحملة عبدالرحيم طايع، نائب رئيس المركز، بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي، ومختار عبدالمنعم رئيس قسم الإشغالات بالمركز، والشاذلي سعد أحمد، في إطار توجيهات مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن، وضرورة الاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق، والعمل على رضا المواطنين.