ضبط 27 شيشة وتحرير 20 محضرًا في حملة موسعة بالأقصر
الإثنين 15/مارس/2021 - 12:17 ص
هدى الأميرطباعة
شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، حملة موسعة مساء اليوم الأحد، شملت المرور على شوارع المدينة والقرى.
وتم المرور خلال الحملة على المقاهي، ما أسفر عن ضبط 27 شيشة وتحرير 5 محاضر إشغال طريق و15 محضر عدم ارتداء كمامة، وتنفيذ 22 إزالة إدارية، في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.
وشارك في الحملة عبدالرحيم طايع، نائب رئيس المركز، بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي، ومختار عبدالمنعم رئيس قسم الإشغالات بالمركز، والشاذلي سعد أحمد، في إطار توجيهات مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن، وضرورة الاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق، والعمل على رضا المواطنين.
وتم المرور خلال الحملة على المقاهي، ما أسفر عن ضبط 27 شيشة وتحرير 5 محاضر إشغال طريق و15 محضر عدم ارتداء كمامة، وتنفيذ 22 إزالة إدارية، في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.
وشارك في الحملة عبدالرحيم طايع، نائب رئيس المركز، بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي، ومختار عبدالمنعم رئيس قسم الإشغالات بالمركز، والشاذلي سعد أحمد، في إطار توجيهات مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن، وضرورة الاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق، والعمل على رضا المواطنين.