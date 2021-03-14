«عبدالعزيز»: مبادرة التمويل العقاري تُنعش قطاعي المقاولات ومواد البناء

أكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد المقاولين الأفارقة ونائب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن هناك الكثير من الأوجه الإيجابية لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها، أهمها أن مثل هذه الأفكار والمبادرات تعمل على تحريك العمل في قطاع المقاولات بكافة فئاته وأحجامه وما يحمله من أيدي عاملة وفرص عمل تساهم في تقليل معدلات البطالة التي هددتها جائحة كورونا وتحتاج قطاعات التشييد وتحديدا المقاولات العديد من المشروعات لكي تستمر في العمل والتوسع بما يخدم الحركة العمرانية الجديدة في مرحلة بناء مصر الجديدة.وأكد عبدالعزيز، أن هناك بعض قطاعات مواد البناء ومنها صناعة الأسمنت على سبيل المثال تواجه مشاكل عديدة وقد نظمنا مائدة مستديرة لبحث الحلول العملية لهذا القطاع المهدد بالخسائر وجاءت ضمن الأطروحات، توسع الدولة في بعض المشروعات الحكومية (السكنية) ومشروعات الطرق وبحث التحول إلى الطرق الخرسانية والأسمنتية وهذا سوف يساهم في رواج قطاع مواد البناء وصناعة الأسمنت ويحقق السكن الأمثل لأبناء مصر من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.