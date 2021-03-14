تجديد تعيين مجدي جلال رئيسا لـ«إيجاس» لمدة عام

قرر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تجديد تعيين المهندس مجدي محمد جلال الدين بدر «مجدي جلال» رئيسًا للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، لفترة جديدة لمدة عام يبدأ من 2021416 وتنتهي 2022416.وكان وزير البترول اعتمد اليوم، الموازنة التخطيطية لـ«إيجاس» للعام المالي المقبل 20212022.وأوضح الدكتور مجدي جلال، رئيس شركة إيجاس، خلال الجمعية، أنه جار تنفيذ خطة توصيل الغاز للمنازل البالغة إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية على مدار العام ليبلغ إجمالي ما تم توصيله منذ يوليو 2013 وحتى الآن نحو 5ر6 مليون وحدة سكنية وهو ما يفوق ما تم توصيله على مدار 33 عاما منذ بدء نشاط توصيل الغاز والبالغ 5ر5 مليون وحدة، هذا بالإضافة إلى التوسع في إمداد المصانع بالغاز وإحلاله كوقود في السيارات.