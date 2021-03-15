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ملفات خاصة

هل يعود داعش داخل العراق مرة أخرى؟

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:34 ص
حرب عالمية ثالثة
حرب عالمية ثالثة
سميرة إبراهيم
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الاضطرابات السياسية في العراق كشفت الستار عن أكبر الإخفاقات هناك، حيث إن هناك كارثة الانتهاكات الجسيمة من تنظيم داعش الإرهابي ضد المواطنين، ولقد صمت المجتمع الدولي في العراق عن ذلك لمدة طويلة رغم حدوث خروقات صارخة لحقوق الإنسان.

وهذا المشهد الفوضوي من غياب الأمن الذي يشهده العراق اليوم ما هو إلا نتيجة لما حدث من تفكيك لمؤسستي القضاء والجيش العراقي من قبل التدخل الأمريكي، كما لم ينتفض المجتمع الدولي يومًا لما يخلفه داعش من دمار. وقتل دون تمييز في مختلف مناطق العراق.

جهود العراق لهزيمة داعش
في ذلك السياق، أكدت المتحدثة باسم «ائتلاف النصر» البرلماني العراقي آيات مظفر، أنه في فترة 2014-2018 خلال فترة حكم رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، بذل العراق الكثير من الجهود واستنزف الكثير من الموارد الاقتصادية والمالية من أجل محاربة داعش والانتصار عليه لم يكن هينا ولا يجب ضياع هذه الجهود.

وأضافت مظفر، في تصريحات خاصة للدستور، "فيما يخص الانتهكات التي تقع حاليا ندينها ونستتنكرها بشدة ولا نقبلها ولا ندخر جهدا في نصح الحكومة لوقف هذه التنظيمات واستئصالها ونحن نريد تضامن الامكانيات والجهود ليس فقط من قبل الحكومة ولكن من جميع اطياف المجتمع والفاعلين حتى نستطيع استصال ما تبقى من خلايا داعش التي تقوم من وقت لآخر بعمليات الارهاب".

معادلة الحكم بعد 2018 في العراق
وتابعت: "رغم أن التنظيمات الإرهابية لن تعود بنفس قوتها في السابق لكنها تريد إرسال رسائل بأنها موجودة، وهذا له تأثير سلبي على المواطنين وإرسال رسائل للمجتمع الدولي بأنه عندما نجحنا خلال فتر العبادي بالقضاء على داعش أصبح للعراق وزن أمام المجتمع الدولي، وأنه قادر على دحر هذه التنظيمات ولا نريد أن نفقد ما حصلنا عليه من هذا الدعم وهذه المكانة، وهذه الانتصارات أعادت للعراق وضعه وأصبح هناك حاجة دولية لاستقرار العراق".

وأكدت مظفر" أن معادلة الحكم بعد 2018 وميل حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي واتباع سياسة المحاور، أدت لنسف انجازات العبادي في مواجهة داعش، ونحن نطالب من الحكومة والقوى الشعبية التضافر لاستصال خلايا الإرهاب وعلى المواطنين التعاون بالخصوص حتى بالمعلومات".

العراق قادر على منع عودة داعش
وأوضحت أنه مهما قام داعش بعمليات، فلا يستطيع أن يعود بقوتها السابقة، فالعراق كان له باع طويل في الحرب على داعش وهييء استراتيجية دفاعية تحيطه وتمنع ظهور داعش مجددا لأن الإرهاب يحتاج بيئة ينشط من خلالها.

وأضافت: "لكن بعد 2018 واتباع سياسة المحاور وضعف الاوضاع الاقتصادية هيء الارضية لعودة داعش، وان كانت موجودة بشكل ضئيل لكن وجب التضافر من اجل التصدي لعودة التنظيمات الإرهابية مجددا".

حوادث التسلل على حدود العراق
وقال الخبير القانوني الاستراتيجية علي التميمي، إن هذه الانتهاكات التي تقع من قبل تنظيم داعش الإرهابي في العراق تأتي بسبب طول الحدود الممتدة بين العراق ودول الجوار مثل سوريا وتركيا والآردن، فهناك متسللين ربما يأتون من هذه الدول وغيرها.

وأضاف التميمي، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن العراق الآن خرج من حرب عالمية ثالثة واجه فيها داعش وقضى عليه، ولكن تبقى خلايا نائمة وذئاب منفردة ما يتطلب تعزيز الجهود الاستخباراتية لإنهاء وجود داعش الإرهابي في العراق.

الحاجة لأجهزة استخباراتية رفيعة المستوى
وأوضح التميمي أنه هناك تقارير دولية تشير إلى أن داعش موجود ليس فقط في العراق ولكن عبر العالم فهو يعتمد على شبكة الانترنت الآن بعد أن أنتهت مسألة وجود دولة داعش على الأرض وإلى جانب ذلك عاد كما كان في السابق للاعتماد على الذئاب المنفردة.

وأكد التميمي أن العراق يحتاج الآن إلى أجهزة معلومات وتحريات كما في الدول العربية مثل مصر وغيرها وهذه الأجهزة كانت موجودة في السابق وهذا الجهاز يجب أن يشكل من أهل المدن التي تشهد وجود خلايا للتنظيم لأنهم الأقدر على تتبع هذه الخلايات ومنع الجريمة قبل وقوعها وكشف خيوطها وهذا مقترح قدمناه في السابق إذا تم تفعليه وضم الشباب لهذا الجهاز المقترح ينتهي داعش في العراق بشكل نهائي.

وتابع: "الحكومة العراقية جادة في القضاء على داعش بشكل نهائي والفترة التي تم القضاء فيها عليه قريبة، وقريبا سنشهد أيضا القضاء على بقايا وآثار داعش في العراق بشكل نهائي".

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