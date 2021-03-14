«تصديري الحاصلات»: دول العالم تبحث عن الخضر والفاكهة النظيفة

قال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن مصر صدرت حالات زراعية بقيمة 2 مليار دولار بفضل التعاون مع الحجر الزراعي المصري الذي نجح في فتح أسواق جديدة امام الصادرات الزراعية المصرية خاصة التصدير لأكبر الدول في شرق آسيا، حيث أن المصدرين تأكدوا أن أسواق العالم تبحث عن الخضر والفاكهة النظيفة والحصول الخالي من الأسمدة والمبيدات.وقال «الدمرداش» في تصريحات لـ«الدستور» إن جميع دول العالم تبحث عن الزراعة الحيوية، ومصر على أعتاب عصر جديد من الزراعات الحيوية بعد نجاح الزراعة الأورجانيك دون أسمدة ومبيدات، وتضاعف إنتاجها مع الجودة، مشيرا إلى أنه سيتم عمل ورش عمل لخلق المصدر الواعي بالأسواق العالمية الباحث عن المحاصيل النظيفة.