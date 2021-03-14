7 أبريل.. محاكمة المتهمين ببيع الشقق بعقود مزورة

حددت محكمة جنايات القاهرة الجديدة نظر محاكمة المتهمين ببيع الشقق والأراضي بأوراق وعقود مزورة بمحيط القاهرة الجديدة في جلسة 7 أبريل المقبل.وكشفت التحقيقات أن المتهمين "ع.ع"، و"أ. ع"، و"ح.ك"، أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على أموال وبيع شقق سكنية لهم بعقود وأوراق مزورة، بهدف التربح والكسب غير المشروع.وأقر المتهمون ببيعهم لخمس شقق خالية من السكان بمحيط مناطق القاهرة الجديدة، وقطعتى أرض بمدينة بدر، كما أقروا بإنشاء حساب وهمي على " موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لبيع الشقق السكنية به بأسعار اقل من سعرها لاستدراج ضحاياهم.وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات بتعرضهم للنصب وبيع شقق سكنية، لهم بأوراق مزورة وملك أشخاص أخرى وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، وتم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الوقائع وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.