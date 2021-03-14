«القوى العاملة» تعلن توافر فرص عمل جديدة بقويسنا

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الصناعات الغذائية بقويسنا، براتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، عاملات تعبئة، على أن تكون المتقدمة لتلك الوظيفة حاصلة على مؤهل متوسط.وعلى من ترغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 2573145، والتواصل مع المدير المسئول السيد محمود السيد، أو التوجه لمقر الشركة في قويسنا، المنطقة الصناعية الثانية، المنوفية.