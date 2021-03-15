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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الإثنين فى مصر 15-3-2021

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:20 ص
الدولار
الدولار
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن سعر الدولار اليوم الإثنين في مصر ١٥-٣-٢٠٢١، ونقدم لكم كافة أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية الحكومية وغيرها، وفقا لأخر التحديثات في السوق المصرفي، ونستعرض لكم خلال التقرير أسعار العملة الأمريكية في البنوك التالية ""بنك مصر، والبنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري، وبنك عودة، والبنك التجاري الدولي cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبي الإسلامي، وبنك القاهرة".

ويتابن سعر الدولار الأمريكي داخل السوق المصرفي المصري، بحسب الأسعار اليومية الرسمية في البنوك المصرية، ويشهد الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية أمام الجنيه المصريـ بسبب استقرار وانتعاش الاقتصاد المصري.

سعر الدولار اليوم الإثنين في مصر ١٥-٣-٢٠٢١


لديكم كافة التفاصيل عن أسعار الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى بحسب سعر اليوم الإثنين، ولديكم التفاصيل:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

وصل الدولار الأمريكي اليوم، في البنك الأهلي المصري، عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصري وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصري.

سعر  الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

سجل الدولار الأمريكي، اليوم، في البنك المركزي، عند الشراء ١٥.٦١٨٢ جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع ١٥.٧٤٥٨ جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم

بلغ الدولار الأمريكي، عند الشراء  ١٥.٦٨جنيه مصري ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٨ جنيه مصري.

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سعر  الدولار في بنك مصر اليوم 

وصل سعره داخل البنك، عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصري وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصري.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib اليوم

بلغ سعره عند الشراء ١٥.٦٢ جنيه مصري، فيما سجل سعره عند البيع ١٥.٧٢ جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك عودة اليوم

سجل سعر الدولار في البنك، عند الشراء ١٥.٦٣ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٣ جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم

بلغ سعر الدولار الأمريكي، عند الشراء ١٥.٦٢ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٢ جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم

سجل سعره عند الشراء ١٥.٦٥ جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع ١٥.٧٥ جنيه مصري.

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