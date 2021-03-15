سعر الدولار اليوم الإثنين فى مصر 15-3-2021

سعر الدولار اليوم الإثنين في مصر ١٥-٣-٢٠٢١

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم





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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن سعر الدولار اليوم الإثنين في مصر ١٥-٣-٢٠٢١، ونقدم لكم كافة أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية الحكومية وغيرها، وفقا لأخر التحديثات في السوق المصرفي، ونستعرض لكم خلال التقرير أسعار العملة الأمريكية في البنوك التالية ""بنك مصر، والبنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري، وبنك عودة، والبنك التجاري الدولي cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبي الإسلامي، وبنك القاهرة".ويتابن سعر الدولار الأمريكي داخل السوق المصرفي المصري، بحسب الأسعار اليومية الرسمية في البنوك المصرية، ويشهد الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية أمام الجنيه المصريـ بسبب استقرار وانتعاش الاقتصاد المصري.لديكم كافة التفاصيل عن أسعار الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى بحسب سعر اليوم الإثنين، ولديكم التفاصيل:وصل الدولار الأمريكي اليوم، في البنك الأهلي المصري، عند الشراء ١٥.٦٤ جنيه مصري وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٤ جنيه مصري.سجل الدولار الأمريكي، اليوم، في البنك المركزي، عند الشراء ١٥.٦١٨٢ جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع ١٥.٧٤٥٨ جنيه مصري.بلغ الدولار الأمريكي، عند الشراء ١٥.٦٨جنيه مصري ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٨ جنيه مصري.

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