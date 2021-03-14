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محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

كم يوم باقي على رمضان 2021.. موعد أول أيام شهر الصيام

الأحد 14/مارس/2021 - 11:27 م
رمضان
رمضان
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ينتظر المسلمين بشغف كبير عن قدوم شهر الرحمة والبركة والمغفره من الله عز وجل لتشهد محركات البحث المختلفة منها وايضا السوشيال ميديا (مواقع التواصل الاجتماعي) بمختلف الدول العربية والإسلامية كم يوم باقي على رمضان 2021.. موعد أول أيام شهر الصيام

كم يوم باقي على رمضان 2021.. موعد أول أيام شهر الصيام

وتنشر "الدستور" لكم في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاحد المواقف 14-3-2021 الايام المتبقيه لبشاير الشهر الكريم شهر رمضان وموعد أول أيام شهر الصيام، حيث لم يتبقى سوى 32 يومًا ونستقبل أيام شهر رمضان الكريم والتي تبدأ في 14 -4-2021 الشهر القادم.

طقوس المسلمين في شهر رمضان

ويقوم المسلمين في جميع انحاء العالم باختلاف لغتهم وجنيتهم بالصيام في النهار وإحياء لياليه المباركة بكثرة العبادة وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى وصلاة التراويح والاستغفار والدعاء، وذلك لأن كافة أيامه رحمة ومغفرة وعتق من النار حيث يستقبل بإتباع سنن عديدة أبرزها التهنئة بقدومه بين المسلمين وإعداد موائد الرحمن للإفطار الصائمين والإفطار على تمر والمواظبة على تناول طعام السحور وكثرة الدعاء عند الإفطار وصفح المتخاصمين والعفو عن الإساءة قبل قدوم أيام الشهر الكريم، كما ان شهر رمضان ينقسم الي 3 مجموعات في اول 10 ايام مغفرة والـ 10 ايام الثانية رحمه وال10 ايام الاخيره عتق من النار.

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عادات مصر في شهر رمضان

1- تتزين شوارع مصر خلال شهر رمضان الكريم بالزينة الرمضانية المصنوعة من قماش الخيامية.
2 - تزين شوارع مصر الأنوار الزاهرة التي تضيء منذ صلاة المغرب وحتى فجر اليوم التالي.
3 - لعب الأطفال بالفوانيس الرمضانية.
4 - ترديد الأغاني المخصصة لهذا الشهر الكريم وأغلبها من الفلكلور الشعبي المتوارثة بين الأجيال.
5 - انتشار بيع مأكولات السحور مثل الفول والزبادي.
6 - صلاة التراويح في المساجد.
7 - تناول الحلوى الرمضانية مثل:- الكنافة والقطايف والمرتبطة ارتباط وثيق بالشهر الكريم.
8 - شراء ياميش رمضان وتناول العصائر الطبيعية التي تعوض ما فقده الجسم أثناء الصيام.
9 - تعليق الفوانيش في وجهات العمارات وفي منتصف الشوارع.

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